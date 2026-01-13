Das Kaufhaus Fabry an der Hauptstraße in Adenau bietet Mode und Spielwaren an. Geschäftsführer Hans-Hermann Radermacher blickt auf ein zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft zurück, eine Entwicklung war für ihn besonders positiv.
Das Onlinegeschäft macht dem Einzelhandel große Konkurrenz – auch zur Weihnachtszeit. Auf Anfrage zieht Hans-Hermann Radermacher, der auch Mitglied des Vorstands im Gewerbeverein Adenau ist, als Geschäftsführer des Kaufhauses Fabry Bilanz. „Das Weihnachtsgeschäft im Kaufhaus Fabry war sehr zufriedenstellend“, betont er.