Bilanz nach Weihnachtsgeschäft
Radermacher zeigt sich für Kaufhaus in Adenau zufrieden
Das Kaufhaus Fabry liegt an der Hauptstraße in Adenau. Archiv
Sofia Grillo

Das Kaufhaus Fabry an der Hauptstraße in Adenau bietet Mode und Spielwaren an. Geschäftsführer Hans-Hermann Radermacher blickt auf ein zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft zurück, eine Entwicklung war für ihn besonders positiv. 

Das Onlinegeschäft macht dem Einzelhandel große Konkurrenz – auch zur Weihnachtszeit. Auf Anfrage zieht Hans-Hermann Radermacher, der auch Mitglied des Vorstands im Gewerbeverein Adenau ist, als Geschäftsführer des Kaufhauses Fabry Bilanz. „Das Weihnachtsgeschäft im Kaufhaus Fabry war sehr zufriedenstellend“, betont er.

