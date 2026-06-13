Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation, – mit den Farben der Landesflagge des jeweiligen Gegners zusammengemixt. Erster Gegner im Gruppenspiel am Sonntag: Curaçao.
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Es muss ja nicht immer Bier sein: Wie wäre es, einen besonderen Cocktail während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft zu genießen? Einen, der speziell auf den jeweiligen Gegner der Nagelsmann-Elf abgestimmt ist, weil er die Farben der Landesflagge enthält.