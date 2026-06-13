Cocktail-Kreationen zur WM
„Punda“ stimmt auf Gegner Curaçao ein 
Blau, Weiß, Gelb: Das sind die Farben der Landesflagge von Curaçao. Und diese enthält auch „Punda“, ein Cocktail von Holger Kara
Blau, Weiß, Gelb: Das sind die Farben der Landesflagge von Curaçao. Und diese enthält auch „Punda“, ein Cocktail von Holger Karaschewitz, Barchef im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr.
Silke Müller

Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation, – mit den Farben der Landesflagge des jeweiligen Gegners zusammengemixt. Erster Gegner im Gruppenspiel am Sonntag: Curaçao.

Lesezeit 1 Minute
Es muss ja nicht immer Bier sein: Wie wäre es, einen besonderen Cocktail während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft zu genießen? Einen, der speziell auf den jeweiligen Gegner der Nagelsmann-Elf abgestimmt ist, weil er die Farben der Landesflagge enthält.

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Kreis AhrweilerFußball-WM

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