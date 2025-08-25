1975 gründeten Angehörige des damaligen Polizeiamts und des Amtsgerichts den Polizei-Sport-Verein (PSV) Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Verein reihte sich in eine Vielzahl traditionsreicher Polizei-Sport-Vereine in ganz Deutschland ein. Er war zugleich der erste Verein, der den Gesamtnamen der noch jungen Kreisstadt enthielt. Jetzt feierten die Mitglieder gemeinsam mit Gästen das 50-jährige Bestehen ihres Vereins im Festsaal des Schützenhauses in Heppingen.

Rückblick auf die Vereinsgeschichte

In einer launigen Ansprache begrüßte der Mitgründer und seit 42 Jahren amtierende Vorsitzende Werner Kasel alle Anwesenden. In seinen Ausführungen ließ er die Vereinshistorie Revue passieren, ohne dabei auf jedes Detail eingehen zu können. Trotzdem rief der Rückblick bei vielen Anwesenden gute Erinnerungen hervor. Nach seiner Gründung erreichte der PSV sehr schnell eine Zahl von 100 Mitgliedern – in den Abteilungen Tischtennis, Basketball und Gymnastik. Als dann vor 40 Jahren, 1985, noch eine Abteilung für Sportschützen hinzukam, stieg die Mitgliederzahl auf mehr als 200 an. Nachdem die Basketballabteilung dann in den 1990er-Jahren ihren Betrieb einstellte, pegelte sich der Mitgliederbestand in den Folgejahren bis zum heutigen Tag auf rund 150 ein.

Werner Kasel dankte allen ehrenamtlich Tätigen für ihr Wirken im Verein und den Mitgliedern für ihre Treue zum und das Vertrauen in den Verein. Positive Worte fanden im Anschluss auch die Kreisbeigeordnete Sabine Glaser in Vertretung der Landrätin, der städtische Beigeordnete Wolfgang Horrmann, der selbst seit dem Gründungsjahr dem PSV angehört und im Verein als aktiver Basketballer, Abteilungsleiter und auch als Schatzmeister gewirkt hat.

Es gab noch zahlreiche Auszeichnungen zu verleihen

Der Vizepräsident des Sportbunds Rheinland (SBR) und Kreissportvorsitzender Fritz Langenhorst hatte sich eine Teilnahme am Jubiläum ebenfalls nicht nehmen lassen. Er hatte auch besondere Auszeichnungen für besonderes ehrenamtliches Engagement mitgebracht: Manfred Wiersch erhielt den Ehrenbrief des Sportbundes mit Ehrenplakette, Christine Otzipka und Franz Rudolf Kniel die Ehrennadel des SBR in Gold und Hans-Dieter Villmow die Ehrennadel in Bronze. Siegernadeln für langjährig aktive Tischtennissportler (30, 40 und 50 Jahre) hatte Alexandra Bierbrauer vom Tischtennisverband Rheinland-Rheinhessen mitgebracht: Hans-Dieter Villmow, Bernhard Lammers, Markus Kossytorz und Dirk Wiemer erhielten verdiente Auszeichnungen und der Verein den Ehrenteller des Verbandes.

Am Ende des offiziellen Teils blieb es dem stellvertretenden Vorsitzenden des PSV vorbehalten, erstmals die neu geschaffene Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft an Werner Kasel, Manfred Wiersch und Wolfgang Horrmann zu verleihen. Anschließend feierten die Mitglieder mit ihren Gästen, zu denen auch Vertreter der verbundenen Vereine TuS Ahrweiler, Sebastianusschützen Heppingen und Jägerschaft Bonn gehörten, weiter in gemütlicher Runde und mit vielen guten Gesprächen.