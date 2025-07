Auch in der Grafschaft träumen vor allem junge und auch ortsansässige Familien von einem Eigenheim – vor allen Dingen auch auf bezahlbarem Grund und Boden in den Dörfern der Gemeinde. Unterdessen ist nach wie vor die Frage, wie in der Gemeinde neue Baugrundstücke auf den Weg gebracht werden können, ein Stück weit ein emotionales Thema. Das spiegelte zuletzt die Sitzung des Gemeinderates wider.

Mehrheitsbeschluss schließlich gefasst

Auf den Punkt gebracht: Mit einem Mehrheitsbeschluss, 15 Ja-Stimmen gegen 14 Nein-Stimmen, soll das Flächennutzungsplanänderungsverfahren zur Realisierung von sechs Baugebieten innerhalb der Grenze von 7,11 Hektar vorrangig weitergeführt werden. Dies betrifft die Areale „Aufm Stein“ in Birresdorf mit einer Größe von 1,4 Hektar, „Im Wondel“ in Nierendorf (0,93 Hektar), „Aufm Acker“ in Eckendorf (0,4 Hektar), in Karweiler der „Heideweg“ (1,6 Hektar), „Am Swistbach“ in Holzweiler (0,94 Hektar) und das „Kreuzerfeld III“ in Ringen (1,84 Hektar).

i Im Hinblick auf ein neues Wohngebiet könnte für Karweiler eine neue Tür aufgehen. Das Areal im Heideweg bietet auf einer Fläche von 1,6 Hektar genügend Platz für Bauwillige. Horst Bach

Derweil soll das Verfahren „Am Swistbach“ in Holzweiler, die Planfläche ist jetzt mit 9 400 Quadratmetern ausgeworfen, lediglich in verkleinerter Form weitergeführt werden. Dagegen soll das Bauleitplanverfahren „Kreuzerfeld III“ in Ringen so einzugrenzen werden, dass die hier zur Verfügung stehenden 1,84 Hektar ausgenutzt werden.

Prüfung von Ausschließungsgründen manch eines Ratsmitglieds

Es dauerte im Rat eine gefühlte Ewigkeit, bis der Tagesordnungspunkt Wohnbaulandbedarfsberechnung und Schwellenwertberechnung abgearbeitet war. Denn im Rat gab's Zoff. Hubert Münch (SPD) äußerte Bedenken wegen etwaiger Ausschließungsgründe nach der Gemeindeordnung bei mindestens einem anwesenden Ratsmitglied. Zur Klärung etwaiger Ausschließungsgründe setzt der Gemeinderat einstimmig bei einer Enthaltung sodann das Verfahren in Kraft.

„Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen nach Anhörung des Betroffenen bei Ratsmitgliedern in nicht öffentlicher Sitzung der Gemeinderat bei Abwesenheit des Betroffenen“, machte Bürgermeister Achim Juchem deutlich. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, den Ratssaal zu verlassen. Zu erfahren war das Ergebnis der nicht öffentlichen Beratung: Der Gemeinderat verneint das Vorliegen von Ausschließungsgründen nach Anhörung und bei Abwesenheit der betroffenen Mitglieder in zwei Fällen.

i Grund und Boden ist auch in der Grafschafter ein knappes Gut. Das potenzielle Baugebiet „Aufm Stein" in Birresdorf hat eine Größe von 1,4 Hektar. Horst Bach

Schon vor dem Ausschluss der Öffentlichkeit ging es jedoch in der Debatte kontrovers zu. Die aktuelle Schwellenwertberechnung gemäß Vorgaben des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald erlaube der Gemeinde Grafschaft für das Jahr 2025 lediglich die Entwicklung von 7,11 Hektar Bruttobauland, hielt zunächst einmal Roland Schaaf (CDU) dem Rat vor. Der Schwellenwert ist die zulässige Grundfläche, die ein Bebauungsplan nicht überschreiten darf, damit keine Umweltprüfung notwendig ist.

Fraktionen sind verschiedener Meinung

„Mit der Ausweisung neuer Bauflächen ermöglichen wir es jungen Familien, in ihrer Heimat zu bleiben und sich hier eine Zukunft aufzubauen“, betont Roland Schaaf, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Ein klares Nein setzen indes die Grünen in der Debatte zu den Baugebieten in Ringen „Kreuzerfeld III“, in Holzweiler „Am Swistbach“ und in Nierendorf „Im Wondel“. „Wir haben von Anfang an das Baugebiet ,Kreuzerfeld III’ abgelehnt“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sabrina von Boguszewski. In Holzweiler und in Nierendorf würde „unnötig teures Bauland geschaffen“, führte von Boguszewski auch Hochwasserschutzmaßnahmen ins Feld.

Auch die SPD sprach sich vehement gegen das Nierendorfer Baugebiet „Im Wondel“ aus. „Zu teuer, zu kompliziert beim Hochwasser- und Lärmschutz: Es ist ein Risiko, ,Im Wondel‘ zu bauen“, sendete Hubert Münch Warnhinweise an den Rat. „Der mit einer Mehrheit von CDU und FDP gefasste Beschluss, die zur Verfügung stehenden 7,11 Hektar Bruttobauland vollständig für die sechs Baugebiete zu verwenden, hat zur nachteiligen Folge, dass jeglicher weitere Antrag zur Baulandausweisung beziehungsweise zur Abrundung einer dörflichen Struktur abgelehnt werden müsste“, bekundete indes die FWG-Fraktion.