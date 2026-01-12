Prozessstart zu getöteter Frau aus Gimmigen steht fest

Der Tod einer 31 Jahre alten Frau aus Gimmigen hat im Juli 2025 die Bürger des kleinen Ortes erschüttert. Angeklagt ist der Ex-Mann der jungen Mutter – er soll sie mit mehreren Messerstichen ermordet haben. Jetzt steht fest, wann der Prozess beginnt.
In einer Woche – am Dienstag, 20. Januar, – richtet sich die Aufmerksamkeit der Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler und vermutlich auch weiterer Menschen aus dem Ahrtal auf das Landgericht in Koblenz: An diesem Tag um 10 Uhr soll ein Prozess vor der 14.