Geld für die Jugendförderung Projekt „From School to Future“ in Sinzig gesichert Judith Schumacher 01.09.2026, 06:00 Uhr

i Johannes Tittel (von rechts) vom Bistum Trier überreicht einen dicken Scheck an Ulrike Michelt und Patrick Book vom HoT. Isa Viola-Arend

Eine kurzfristige Finanzspritze sichert das Sinziger Projekt "From School to Future". Engagierte Helfer reagierten unbürokratisch, sodass die Berufsstart-Begleitung für junge Erwachsene weiterlaufen kann.

Seit März 2022 ist beim Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) das Projekt „From School to Future“ angesiedelt. Rund 90 jungen Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurde laut Projektleiterin Ulrike Michelt dabei geholfen, sich auf den Übergang von der Schule in den Beruf vorzubereiten.







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