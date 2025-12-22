Produktion steht bei Haribo an Weihnachtstagen still

Haribo ist eines der größten Unternehmen im Kreis Ahrweiler. Wie sehen in dem Werk in Ringen die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel aus? Muss die Belegschaft in dieser besinnlichen Zeit arbeiten? Wir haben nachgefragt.
Weihnachten ist neben dem Fest der Besinnlichkeit auch ein Fest der Süßigkeiten. Kekse, Christstollen und Marzipankartoffeln stehen rund um die Festtage hoch im Kurs. Doch auch Weingummi dürfte für manch eine Naschkatze in dieser Zeit eine große Versuchung darstellen.