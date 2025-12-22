Einblick in den Konzern Produktion steht bei Haribo an Weihnachtstagen still Celina de Cuveland 22.12.2025, 13:00 Uhr

i Das große Haribowerk mit Hochregallager in der Gemeinde Grafschaft: Hier tut sich an den Weihnachtstagen und an Silvester nichts. Martin Gausmann. Vollrath

Haribo ist eines der größten Unternehmen im Kreis Ahrweiler. Wie sehen in dem Werk in Ringen die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel aus? Muss die Belegschaft in dieser besinnlichen Zeit arbeiten? Wir haben nachgefragt.

Weihnachten ist neben dem Fest der Besinnlichkeit auch ein Fest der Süßigkeiten. Kekse, Christstollen und Marzipankartoffeln stehen rund um die Festtage hoch im Kurs. Doch auch Weingummi dürfte für manch eine Naschkatze in dieser Zeit eine große Versuchung darstellen.







