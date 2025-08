Wenn Feuerwehren zu Festen einladen, um Werbung in eigener Sache zu machen und die Mannschaftskasse ein wenig aufzufüllen, dann heißt das oft Tag der offenen Tür. Ein solcher fand am Wochenende in Lantershofen statt.

Traditionell lädt die Lantershofener Feuerwehr für das erste Augustwochenende zum Tag der offenen Tür auf das Gelände vor der örtlichen Mehrzweckhalle ein. Hier befindet sich seit Ende der 1970er-Jahre die Unterkunft der Brandschützer, die das gesamte Untergeschoss der Halle innehaben. Als dort seinerzeit gebaut wurde, fuhr die Feuerwehr noch mit einem VW-Bus zum Einsatz, später wurde auf einen VW LT aufgerüstet. Alles Fahrzeuge, die in einer normalen Fahrzeuggarage parken konnten. Als die Löschfahrzeuge größer wurden, baute die Wehr überwiegend in Eigenleistung eine weitere, nun große Garage. Dort passt das aktuelle Fahrzeug der momentan 23 Personen starken Löschgruppe hinein, nur am Wochenende musste es Platz fürs Kuchenbüfett machen, das die Lantershofener und ihre Gäste am Sonntagnachmittag stürmten.

Ein halbes Dutzend Wehren zu Gast

Auch der Grafschafter Wehrleiter Achim Klein hatte sich mit süßen Leckereien eingedeckt. Es ist Usus, dass Wehrführung und befreundete Löschzüge die Feuerwehren bei deren Sommerfesten besuchen. Aus der Grafschaft und der nahen Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler waren es weit mehr als ein halbes Dutzend Wehren, die sich am Samstag oder Sonntag auf den Weg nach Lantershofen machten. Entsprechend zufrieden zeigte sich die Mannschaft um Löschgruppenführer Matthias Schäfer, der auch zwei Frauen angehören. Auch die örtliche Bevölkerung fand den Weg ans Lantershofener Spritzenhaus, wo am Samstag bei Cocktails und kühlen Drinks eine 80er/90er-Jahre-Party stattfand. Am Sonntag zum Frühschoppen waren es dann die Lantershofener Musikfreunde, die das Fest musikalisch bereicherten. Im Reigen der Lantershofener Vereine unterstützen sie sich gegenseitig. Mal mit Zelten oder Equipment und bei Bedarf mit Personal.

Weitere Mitstreiter stets willkommen

Letzteres dürfte die Lantershofener Wehr vor allem im kommenden Jahr brauchen, denn dann wird die Löschgruppe 100 Jahre alt. Matthias Schäfer hofft darauf, dass der Kameradschaftstag der Grafschafter Wehren dann in Lantershofen stattfindet, aber auch für die Bevölkerung soll ein buntes Programm geplant werden. Ob das alles am ersten Augustwochenende stattfinden wird, kann Schäfer noch nicht sagen, der Termin des Kameradschaftsabends steht noch nicht fest. Erst danach soll das weitere Programm geplant werden.

i Das Interesse am Löschfahrzeug war bei vielen Besuchern vorhanden. Thomas Weber

In diesem Jahr lief das Fest einmal mehr wie in der Vergangenheit ab. Am Ort konnten sich die Besucher über die Arbeit der Wehr informieren und Fahrzeug sowie Gerätschaften inspizieren. Dazu gab es am Sonntag für die jüngsten Besucher ein Kinderprogramm, bei dem das Wasserspritzen mit der Pumpenspritze der Renner war. Die Wehr hofft so, bei den Kindern den Spaß am Ehrenamt Feuerwehr früh zu wecken. Denn Mitstreiter suchen sie in Lantershofens Feuerwehr immer.