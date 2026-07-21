Engagement im Kreis Ahrweiler
Private Initiative kämpft gegen Asiatische Hornisse
Asiatische Hornissen können auch für den Menschen gefährlich werden.
Asiatische Hornissen können auch für den Menschen gefährlich werden.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse breitet sich im Kreis Ahrweiler weiter aus. Die Insekten können auch für den Menschen gefährlich sein. Im Ahrtal organisieren Imker und Helfer nun eine private Initiative, um gegen die invasive Art vorzugehen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) breitet sich auch im Kreis Ahrweiler immer weiter aus. Die invasive Art frisst Bienen und Insekten, aber auch Obst, wie zum Beispiel Weintrauben. Das Land Rheinland-Pfalz hat den Kampf aufgegeben. Zum 1. August 2025 stellte die rheinland-pfälzische Naturschutzverwaltung die durch das Land gesteuerte Regulierung ein.
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