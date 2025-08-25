Open Kitchen: So lautete das Motto am Sonntag im indischen Restaurant Swagat – ehemals „Am Kamin“. Zum Pre-Opening hatte Inhaber Harman Singh Dhami (29) Lieferanten, Breisiger Gastronomen, Vertreter der Stadt, Gäste des Kamins sowie Freunde und Familie eingeladen.
Traditionslokal „Am Kamin“ wird indisch
Das Restaurant „Am Kamin“ gehörte einst zu den besten Adressen in Bad Breisig. Seit Januar steht das Lokal an der B9 leer. Doch das wird sich schon bald ändern.
„Wir freuen uns so sehr darauf, endlich loslegen zu können – und zwar mit dem, was wir am besten können: unsere Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Vor allem ,neuen’ Gästen die indische Küche vorzustellen und sie lieben zu lernen: Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben“, so Dhami. Und er freut sich auch zusammen mit seinem Geschäftspartner Subaraj Mahadevan, seiner Frau Amanpreet Kaur Dhami und dem Team des Swagat Bad Breisig, darauf, in den nächsten Monaten und Jahren ein Stück der indischen Esskultur nach Bad Breisig zu bringen.
Das Gleiche gelte andersherum auch für Bad Breisigs Bürger, weiß Sandra Brandau von der Eigentümergesellschaft „Am Kamin“, bestehend aus Anne und Tobias Blumenthal sowie Sandra und Daniel Brandau. Sie erinnert an die lange Historie von mehr als 40 Jahren des Restaurants „Am Kamin“ unter der Regie der Familie Pommer.
Nach der Schließung des folgenden Steakhauses Anfang des Jahres habe man vor der Herausforderung gestanden, einen neuen Betreiber zu finden, der den Anforderungen der Eigentümergesellschaft entspreche, so Brandau. „Wir möchten einen Mehrwert für unsere Stadt, ein kulinarisches Angebot, was es so noch nicht gibt, einfach damit es eine Bereicherung ist und nicht mit einem bereits etablierten Restaurant konkurriert“, meint sie.
Tobias Blumenthal berichtet, dass seine Frau Anne und er selbst oft von Freunden, Nachbarn, und Bekannten aus Bad Breisig und Umgebung angesprochen worden seien, wann es endlich losgehe. „Das war eine unserer besten Ideen, 2020 den Kamin zu kaufen. Gut, dieser Beschluss war nach einer geselligen Runde mit der einen oder anderen Flaschen Wein eher emotional statt rational, aber wir vier würden uns immer wieder dazu entschließen.“