Bad Breisig ist um ein gastronomisches Angebot reicher. Das indische Restaurant Swagat in den Räumen des Traditionslokals „Am Kamin“ eröffnet an diesem Dienstag. Am Sonntag hat es dort schon ein Pre-Opening gegeben.

Open Kitchen: So lautete das Motto am Sonntag im indischen Restaurant Swagat – ehemals „Am Kamin“. Zum Pre-Opening hatte Inhaber Harman Singh Dhami (29) Lieferanten, Breisiger Gastronomen, Vertreter der Stadt, Gäste des Kamins sowie Freunde und Familie eingeladen.

„Wir freuen uns so sehr darauf, endlich loslegen zu können – und zwar mit dem, was wir am besten können: unsere Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Vor allem ,neuen’ Gästen die indische Küche vorzustellen und sie lieben zu lernen: Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben“, so Dhami. Und er freut sich auch zusammen mit seinem Geschäftspartner Subaraj Mahadevan, seiner Frau Amanpreet Kaur Dhami und dem Team des Swagat Bad Breisig, darauf, in den nächsten Monaten und Jahren ein Stück der indischen Esskultur nach Bad Breisig zu bringen.

i Zu den rund 70 Gästen gehörte auch der Erste Beigeordnete Norbert Heidgen (rechts), der in Vertretung von Bürgermeister Marcel Caspers gekommen war. Susanne Galle

Das Gleiche gelte andersherum auch für Bad Breisigs Bürger, weiß Sandra Brandau von der Eigentümergesellschaft „Am Kamin“, bestehend aus Anne und Tobias Blumenthal sowie Sandra und Daniel Brandau. Sie erinnert an die lange Historie von mehr als 40 Jahren des Restaurants „Am Kamin“ unter der Regie der Familie Pommer.

Nach der Schließung des folgenden Steakhauses Anfang des Jahres habe man vor der Herausforderung gestanden, einen neuen Betreiber zu finden, der den Anforderungen der Eigentümergesellschaft entspreche, so Brandau. „Wir möchten einen Mehrwert für unsere Stadt, ein kulinarisches Angebot, was es so noch nicht gibt, einfach damit es eine Bereicherung ist und nicht mit einem bereits etablierten Restaurant konkurriert“, meint sie.

i Natürlich gab es auch leckeres indisches Essen. Susanne Galle

Tobias Blumenthal berichtet, dass seine Frau Anne und er selbst oft von Freunden, Nachbarn, und Bekannten aus Bad Breisig und Umgebung angesprochen worden seien, wann es endlich losgehe. „Das war eine unserer besten Ideen, 2020 den Kamin zu kaufen. Gut, dieser Beschluss war nach einer geselligen Runde mit der einen oder anderen Flaschen Wein eher emotional statt rational, aber wir vier würden uns immer wieder dazu entschließen.“