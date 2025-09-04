Die Geschäftsleute in der Poststraße in Ahrweiler sind sicher nicht die einzigen, die dem Ende der Arbeiten entgegensehen. Im Stadtrat gab es jetzt neue Informationen zum Stand der Bauarbeiten.

Nach langem Warten auf ein verspätetes Schiff aus China, viel Staub und Schmutz und noch mehr Baustellenlärm ging es dann doch noch sehr schnell: Nach Auskunft von Reinhold Goisser von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) werden die Pflasterarbeiten in der Poststraße Süd von Bad Neuenahr noch in dieser Woche beendet sein.

Kritische Nachfrage im Rat

Anfang August sind die heiß erwarteten Pflastersteine angekommen. Noch nicht fertig sind allerdings die vorbereiteten Pflanzbeete. Sie werden jetzt noch so weit hergerichtet, dass in der Pflanzperiode die vorgesehenen Bäume gesetzt werden können. Zumindest in diesem Straßenabschnitt ist also für Anwohner, Geschäftsleute und Besucher der Innenstadt das Gröbste überstanden.

Im Stadtrat am Montag wurde die Verwaltung nun kritisch gefragt, wie es zu den ebenso langen wie ärgerlichen Verzögerungen kommen konnte und warum die Pflastersteine aus China bezogen und kein heimisches Produkt verwendet wurde. Darauf die umfangreiche Antwort der Verwaltung in Auszügen: Die Beratung und Beschlussfassung dazu erfolgte am 17. Juli 2023 im Stadtrat. Bestandteil der Beratung war auch die Bemusterung von verschiedenen Pflasteroberflächen. Auf dieser Grundlage hat der Stadtrat sich für die Gestaltung mit den nun zum Einsatz gekommenen Materialien entschieden.

i Bis zum offenen Mühlenteich hin ist die Niederhut in Ahrweiler bereits fertig. Die Gesamtbaumaßnahme bis zum Marktplatz hin wird sich jedoch verzögern. Jochen Tarrach

Die Herkunft der Materialien sei im Rahmen der Beratungen weder durch die Verwaltung noch das Planungsbüro oder von den Fraktionen des Rates thematisiert worden. Das war auch im folgenden Ausschreibungsverfahren so, heißt es. Es handele sich beim Lieferanten der Steine als auch beim Auftragnehmer der Pflasterung um ein regionales Unternehmen.

Für die nördliche Poststraße sieht es besser aus

Eine vollständige Beschaffung der benötigten Steine wäre seit Ende 2023, spätestens Anfang 2024 möglich gewesen. Die offenkundig nicht rechtzeitige oder zunächst nicht ausreichende Bestellung des erforderlichen Materials liegt im alleinigen Verantwortungsbereich von Auftragnehmer und dessen Lieferanten und nicht bei der Stadtverwaltung, heißt es weiter.

Ganz anders laufen die Arbeiten in der nördlichen Poststraße: Dort kann der zuletzt genannte Fertigstellungstermin Ende Oktober 2025 nach jetzigem Stand eingehalten werden. Danach werden voraussichtlich nur noch einige kleine Restarbeiten umzusetzen sein.

i Tische und Stühle stehen in der Poststraße Süd in Bad Neuenahr bereits wieder, es fehlen nur noch die Gäste. Aber die werden sicher bald wiederkommen. Jochen Tarrach

In Ahrweiler verlaufen die Kanal- und Straßenbauarbeiten ebenfalls nicht nach Plan, und das führte natürlich auch dort zu Ärger. Die Fertigstellung der Niederhutstraße war für Ende 2025 angekündigt. Allerdings wurde hier bereits zu Jahresbeginn 2025 schriftlich in der Presse und auch in Einwohnerversammlungen bekanntgemacht, dass dieser Termin nicht zu halten sein wird.

Schwierigkeiten im historischen Untergrund

Hintergrund waren nach Aussage des städtischen Pressesprechers Karl Walkenbach, die nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten im historischen Untergrund der Straße, die zu Verzögerungen und im Ergebnis zu einigen Anpassungen im ursprünglich sehr straffen Zeitplan geführt hätten. Aus diesem Grund ist die Fertigstellung nach aktuellem Stand nun für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.

i Sehnlichst erwartet wurde die neue Pflasterung besonders von den Gastwirten in der Poststraße Süd von Bad Neuenahr. Jochen Tarrach

Im ersten Bauabschnitt, der vom Kanonenwall bis zum Katharinenplatz verläuft, stehen die Restarbeiten kurz vor dem Abschluss. Die provisorische Beleuchtung wurde durch neue, passende Altstadtleuchten ersetzt, um der Straße ihr historisches Flair zurückzugeben.

Der zweite Bauabschnitt vom Katharinenplatz bis zum offenen Mühlenteich ist ebenfalls weit fortgeschritten. Die Betonsteinpflaster wurden bereits verlegt und am Mühlenteich wird gearbeitet. Eine weitere Baukolonne beschäftigt sich bereits mit den notwendigen Vorbereitungen zum dritten Bauabschnitt.

i Noch nicht fertig ist die Herrichtung des offenen Mühlenteichs in der Niederhut. Derzeit wird daran gearbeitet. Jochen Tarrach

Im Zuge der Arbeiten ergeben sich nach Aussage der Stadtverwaltung immer wieder neue Herausforderungen. So werden nicht selten bislang nicht dokumentierte Leitungen und nicht zurückgebaute Spundwände aufgefunden. Auch zusätzliche, unerwartete Arbeiten an Wasserleitungen verzögern oft die Arbeiten. Um die Bauarbeiten effizient voranzutreiben, wurde der Personaleinsatz insgesamt erhöht.