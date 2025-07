Anwohner und Einzelhandel warten gespannt auf den Abschluss der Bauarbeiten in der Poststraße Süd in Bad Neuenahr. Doch nun gibt es wieder Verzögerungen.

Der Abschluss der Bauarbeiten in der südlichen Poststraße war zuletzt für den 31. Juli vorgesehen. Nun wird sich dieser aufgrund von unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Materiallieferung von Pflastersteinen noch einmal um einige Wochen auf Ende September verschieben.

i Die Einzelhändler in der südlichen Poststraße mussten lange Zeit damit leben, dass die Laufkundschaft den Baustellenabschnitt eher gemieden hat. Jochen Tarrach

Ab Ende Juli barrierefreie Oberfläche

„Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die Bauarbeiten trotz dieser Lieferverzögerung schnellstmöglich abzuschließen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Aus dem Rathaus kommen zum weiteren Baufortschritt folgende Informationen: Die Erneuerung des Hauptkanals wurde bereits abgeschlossen, die Zisternen zur Wasserrückhaltung und Bewässerung der späteren Baumbeete werden in diesen Tagen eingesetzt. Wie vorgesehen wird im Anschluss die Straßenoberfläche für die Pflasterung mit Natursteinbändern und Betonsteinpflaster vorbereitet. Ab Ende Juli wird die Oberfläche barrierefrei im Bereich zwischen den Hausnummern 40 und 32 (zwischen Martin-Luther-Kirche und Café Barista) im Endzustand hergestellt sein. Von der Hausnummer 32 bis zum Kreuzungsbereich Kreuzstraße/Platz an der Linde wird die Straßenoberfläche mit der notwendigen Asphalttragschicht wiederhergestellt sein, sodass die Straßenfläche für die Gastronomie bereits genutzt werden kann, die Fußgängerwege bleiben weiterhin jederzeit begehbar, und alle Geschäfte sind erreichbar. Sobald die Pflastersteine geliefert wurden, kann dann im August die Verlegung der Steine im Übrigen erfolgen, was für den Straßenabschnitt von der Hausnummer 32 bis zum Kreuzungsbereich Kreuzstraße etwa drei Wochen dauern wird. Im Abschnitt Poststraße Nord soll es laut Stadt weiterhin bei der geplanten Fertigstellung bis Ende Oktober 2025 bleiben.

S eit Dezember 2023 eine Baustelle

Seit Dezember 2023 laufen im südlichen Teil der Poststraße die Bauarbeiten zur Sanierung der Innenstadt. Eine lange Durststrecke für Einzelhändler und Anwohner, die sich seitdem mit Provisorien abfinden müssen. Anliegende Gaststätten hatten die Schotterflächen vor der Tür mit grünem Filzbelag kenntlich gemacht, um bei schönem Wetter wenigstens einen Anflug von Außengastronomie betreiben zu können. Immer wieder musste die Stadt auf die Geduld der Anlieger hoffen, weil es in der südlichen Poststraße zu unvorhersehbaren Verzögerungen kam, da zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden mussten. Dazu zählten ein Trinkwasserstörfall, ein zu hoher Grundwasserstand in der Baugrube sowie die nachträglich eingeplante Fernwärmeversorgung.

Bürger werden informiert

Um die aktuell angekündigte Verzögerung und den angepassten Bauplan in der Poststraße Süd zu erläutern und Fragen von Anwohnern sowie Gewerbetreibenden zu beantworten, lädt die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ein. Sie findet am Donnerstag, 17. Juli, von 18 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, Hauptstraße 136a, statt.