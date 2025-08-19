Der Endspurt in der südlichen Poststraße in Bad Neuenahr läuft. Doch es ist eine lange Durststrecke, die Gastronomen überwinden müssen. Der Dehoga-Vorsitzende Günther Uhl fordert wegen der damit verbundenen Umsatzeinbußen jetzt Schadensersatz.

Es wird gebaggert, Steine werden zersägt und im Rekordtempo verlegt. Die gepflasterte Strecke in der südlichen Poststraße wächst, begleitet von höllischem Lärm. Die Bauarbeiten in der Bad Neuenahrer südlichen Poststraße laufen auf Hochtouren - auch in der größten Nachmittagshitze bei mehr als 30 Grad im Schatten. Der Druck ist enorm hoch. Im Rücken sitzt dem beauftragten Bauunternehmen das Versprechen, die Baumaßnahme nach etlichen Verzögerungen im September endgültig abzuschließen. Diesmal soll nichts schiefgehen. Doch Günther Uhl, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Ahrweiler, macht sich trotzdem große Sorgen.

i Die gepflasterte Strecke in der Poststraße wächst. Die Bauarbeiten laufen unter Hochdruck. Beate Au

Günther Uhl: Gastronomiebetriebe brauchen das Sommergeschäft

Uhl fragt sich, wie lange die Gewerbetreibenden, die in der Dauerbaustelle seit Dezember 2023 in bester Innenstadtlage ausharren, angesichts anhaltender Umsatzeinbußen noch überleben können. „Als Dehoga-Vorsitzender erinnere ich alle Verantwortlichen daran, dass die Gastronomiebetriebe auf das Terrassengeschäft in der warmen Jahreszeit angewiesen sind. Der Schaden aufgrund der deutlich schlechteren Betriebsergebnisse, die wegen der verspäteten Fertigstellung nachvollziehbar sind, muss ersetzt werden“, fordert er einen Ausgleich für die betroffenen Gastronomen und Gewerbetreibenden. Von wem? „Von den Verursachern“, sagt er. Doch er weiß auch, dass die Schuldigen in diesem Fall schwer auszumachen sind. Zumal der Vertreter des beauftragten Baustofflieferanten bei der jüngsten Info-Veranstaltung zum Thema versichert hat, mit dem Zulieferer aus China in der Vergangenheit immer zuverlässig zusammengearbeitet zu haben.

i In der nördlichen Poststraße laufen die Bauarbeiten planmäßig. Das wurde den Anliegern jedenfalls bei der jüngsten Info-Veranstaltung mitgeteilt. Beate Au

Stadt verspricht Fertigstellung im September

Die verspätete Lieferung von Pflastersteinen aus China hatte den Frust über die aus vielen verschiedenen Gründen immer wieder aufgetretenen massiven Zeitverluste beim Wiederaufbau noch einmal verstärkt. Günter Uhl sieht inzwischen Existenzen bedroht, der Unwille und die Enttäuschung bei Gewerbetreibenden und Anwohnern seien groß. „Versprechungen wurden gemacht, Fertigstellungstermine verbindlich kommuniziert, auf die sich insbesondere Gastronomiebetriebe verlassen haben.“ Das Vertrauen in die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, aber auch in die Politik sei stark erschüttert.

Vonseiten der Stadt kommt auf Anfrage unserer Zeitung nach dem Stand der Dinge folgende Aussage: „Der zuletzt kommunizierte Fertigstellungstermin für die südliche Poststraße im September 2025 bleibt zum jetzigen Stand aktuell.“ Bei der Info-Veranstaltung hatte Jürgen Ritter, Unternehmenssprecher der beauftragten Baufirma, bereits angekündigt, dass die Mannschaft verstärkt und auch an Samstagen gearbeitet werde. Auch Urlaube würden verlegt, um den neuen Termin Ende September einzuhalten.

Uhl befürchtet jedoch, dass einige die lange Durststrecke nicht überstehen werden. „Was jetzt nicht verdient wird, fehlt für den langen Atem“, so Uhl. Julian Rosen, einer der Pächter des Hotels Krupp in der nördlichen Poststraße, wo bisher alles nach Plan läuft, hat auf die im Vergleich zum Vorjahr verbuchten Umsatzrückgänge bereits reagiert. „Wir haben keinen zweiten Koch eingestellt und das Personal auf ein Minimum reduziert“, berichtet er davon, dass er nun sehr scharf kalkulieren muss, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Sein Personal müsse deshalb flexibel sein und mehr leisten. Er spüre die Baustelle deutlich. „Wir verlieren Gäste. Selbst in Coronazeiten war mehr los“, sagt er. Und er könne sie wegen des Baulärms auch nicht in jedem Zimmer unterbringen. Was er beobachtet: Stammgäste, die auf einen Rollator angewiesen sind, wagten sich nicht mehr in die Fußgängerzone. Andere hätten Schwierigkeiten, das Hotel mit seiner schönen Gartenoase überhaupt zu finden. „Wir bleiben trotzdem zuversichtlich“, meint Rosen.

Für Uhl ist es wichtig, niemanden zu verlieren. Er will warnen. „Wir brauchen einen funktionierenden Einzelhandel, keine Barbershops oder Nagelstudios, um Kommgründe bieten zu können.“ Er drängt darauf, die Termine jetzt unbedingt einzuhalten, egal ob in der Poststraße, am Platz an der Linde oder in der Niederhutstraße.