Badegäste sind glücklich
Pop-Up-Schwimmbecken in Remagen sorgt für Abkühlung
Viel Spaß hatten die ersten Badegäste des neuen Pop-Up-Schwimmbeckens am Montagmorgen um 9 Uhr in Remagen.
Viel Spaß hatten die ersten Badegäste des neuen Pop-Up-Schwimmbeckens am Montagmorgen um 9 Uhr in Remagen.
Martin Gausmann

Das sorgt doch für gute Laune bei mehr als 30 Grad Celsius: In Remagen ist am Montagmorgen ein temporäres Schwimmbecken eröffnet worden. Es ist als Zwischenlösung für die erste Badesaison gedacht, in der das Freizeitbad abgerissen und neugebaut wird.

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Endlich kann in Remagen wieder nach Herzenslust geschwommen werden. Nachdem das Freizeitbad zum Ende der vergangenen Saison geschlossen wurde, steht jetzt der Abriss und Neubau des Bades an. Das bedeutet, dass kein regulärer Badebetrieb in diesem und im kommenden Jahr erfolgen kann.

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