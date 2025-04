Wer in der Schützbahn in Ahrweiler wohnt, muss gute Nerven haben. Denn seitdem die Carl-von-Ehrenwall-Allee wegen des Wiederaufbaus gesperrt ist, nutzen viele Fahrzeuge diese enge Gasse verbotenerweise als Ausweichstrecke. Und da die Carl-von-Ehrenwall-Allee voraussichtlich erst Ende 2026 wieder zur Verfügung stehen wird, könnte das Problem zur Dauerbelastung werden. Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat auf die Beschwerden der Anwohner reagiert und eine von ihnen geforderte Pollerlösung überprüft. „In Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten hat sich eine Lösung mit sogenannten beweglichen Pollern als grundsätzlich umsetzbar herauskristallisiert. Deren Ausgestaltung mit Blick auf die gesamte Verkehrsführung in der Schützbahn wird derzeit festgelegt“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Rathaus. Aufgrund notwendiger Vorarbeiten, zum Beispiel Markierung und Beschilderung, könne ein konkreter Termin für die Umsetzung aktuell noch nicht genau benannt werden, voraussichtlich werde es aber im Laufe des Monats April so weit sein. Die Stadt arbeite an einer möglichst zügigen Realisierung.

i Auch die Stadt Koblenz arbeitet mit Pollern, um die Altstadt zu bestimmten Zeiten autofrei zu halten. Berechtigte Personen erhalten eine Chipkarte zum Öffnen. Reinhard Kallenbach

Eigentlich dürfte niemand durch die Schützbahn fahren, denn es gibt eine entsprechende Beschilderung. Doch das Verkehrsschild „Durchfahrt verboten“ wird kaum wahrgenommen. „Es ist auch viel zu hoch angebracht“, findet ein Anwohner. Doch sein Vorschlag, das Schild besser zu positionieren, scheint nur auf den ersten Blick die einfachste Lösung zu sein. „Die Positionierung von Schildern im öffentlichen Verkehrsraum ist per Gesetz auf eine Mindesthöhe von 2,20 Metern der Schildunterkante festgelegt, um eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs zu verhindern. Insofern ist eine Umpositionierung auf eine niedrigere Höhe gesetzlich nicht zulässig“, antwortet die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung.

Abfallentsorgung und Rettung müssen funktionieren

Deshalb priorisiert sie die Pollerlösung. Was sie dabei beachten muss: Die Abfallentsorgung soll funktionieren und nicht behindert werden, ebenso der Rettungsverkehr. Doch bei der Stadt ist man optimistisch: „Wir gehen davon aus, hierdurch zu einer spürbaren Verbesserung der Situation zu kommen. Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, sind gegebenenfalls dann weitere Überlegungen anzustellen.“

Auch die Anwohner haben sich bereits über Pollerlösungen kundig gemacht: Versenkbare Poller gebe es beispielsweise in Vallendar oder Bad Münstereifel. Sie erlaubten die Zufahrt nur für Berechtigte in einer ähnlichen Straßensituation wie in der Schützbahn. Als sofortige Maßnahme könne man in der Schützbahn mit einem einfachen, fest aufgestellten Poller, zum Beispiel an der Ecke Houverathsgasse, den Durchgangsverkehr unterbinden. Die Mülltonnen könnten zur Not von den Anwohnern problemlos ein paar Meter zu einer geeigneten Stelle geschoben werden. Oder aber die Müllabfuhr könnten den Poller bei der Abholung temporär mithilfe eines Schlüssels demontieren, so einer der Vorschläge aus der Anwohnerschaft.