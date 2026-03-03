Die Sperrung eines Weges in Niederadenau durch zwei Poller und Wackersteine sorgt in dem Eifelort für Frust. Jahrelang nutzten Bürger die Durchfahrt, nun müssen sie einen ungünstigen Umweg fahren. Doch das Thema ist noch nicht final vom Tisch.
Zwei rot-weiße Poller und zwei dicke Wackersteine als Durchfahrtssperren für Fahrzeuge sorgen im gut 250 Einwohner zählenden Niederadenau dafür, dass der Dorfsegen schief hängt. Niederadenau ist ein Ortsteil der Gemeinde Dümpelfeld in der Verbandsgemeinde Adenau.