Landwirte schauen in die Röhre Poller und Steine sorgen in Niederadenau für Ärger Frank Bugge 03.03.2026, 05:00 Uhr

i Dieter Rader (links) und Artur Hollender an den beiden Pollern und einem der beiden großen Wackersteine des Anstoßes: Sie fordern von der Gemeinde die Freigabe des Weges auf der alten Bahntrasse – auch für ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Frank Bugge

Die Sperrung eines Weges in Niederadenau durch zwei Poller und Wackersteine sorgt in dem Eifelort für Frust. Jahrelang nutzten Bürger die Durchfahrt, nun müssen sie einen ungünstigen Umweg fahren. Doch das Thema ist noch nicht final vom Tisch.

Zwei rot-weiße Poller und zwei dicke Wackersteine als Durchfahrtssperren für Fahrzeuge sorgen im gut 250 Einwohner zählenden Niederadenau dafür, dass der Dorfsegen schief hängt. Niederadenau ist ein Ortsteil der Gemeinde Dümpelfeld in der Verbandsgemeinde Adenau.







