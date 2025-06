Die Ahrweiler Straße „Schützbahn“ wurde monatelang von Autofahrern als Umfahrung für die seit der Flut im Juli 2021 zerstörte und somit gesperrte Karl-von-Ehrenwall-Allee genutzt. Das führte zu gefährlichen Situationen und die Anwohner litten unter dem massiven Verkehrsaufkommen. Jetzt hat das ein Ende. Die Lösung: Ein Poller stoppt den Verkehr.

Rund 500 Autos am Tag fuhren durch die „Schützbahn“

Bis dahin zerrte der Durchgangsverkehr an den Nerven der Anwohner. „In der Schützbahn waren das in Summe rund 500 Fahrzeuge am Tag“, so die Schätzung eines Anwohners. Viele von den Fahrern seien gerast und gefährdeten Fußgänger, machte der Mann klar und freute sich über die Abhilfe, die die Stadt in Form eines Pollers auf der Fahrbahn geschaffen hat. Wer vom Obertor in die Schützbahn abbiegt, schafft es nur noch bis zur Einfahrt der Tiefgarage zum Hotel Rodderhof. Die Lebensqualität in der Schützbahn sei abrupt wieder angestiegen, loben die Anwohner die Aktion der Stadtverwaltung.

Wohnhaus wurde bei Wendemanövern beschädigt

Allerdings hat das Setzen des Pollers neue Probleme geschaffen. Immer noch fahren täglich mehrere Dutzend Fahrzeuge in die Schützbahn, die keine offizielle Wendemöglichkeit vorfinden. Hinweisschilder an der Einfahrt der Schützbahn werden übersehen. Gewendet wird auf engem Raum an der Garageneinfahrt zum Hotel.

Die Folge: Mehrfach touchierten Fahrzeuge das gegenüber der Garageneinfahrt stehende Wohnhaus, beschädigten es und begingen meist Fahrerflucht. Zudem stellten Anwohner nun die ersten Fahrzeuge fest, die sich den Weg durch die nur 2,30 Meter breite Houverathsgasse, wo die Durchfahrt ebenfalls verboten ist, suchen. Diese Straße führt hinter dem Poller auf die Schützbahn.

Deshalb fahren die Menschen durch die Schützbahn

Zum Hintergrund: Seit die Flut die Karl-von-Ehrenwall-Allee als südliche Umhegung um die Ahrweiler Altstadt zerstört hat, müssen Autofahrer aus Richtung Mittelahr über die Umgehung der B267 ans andere Ortsende fahren, um ins Zentrum oder auf die L84 in Richtung Ramersbach zu gelangen. Wer Schleichwege kennt, bedient sich dieser und lässt sich kaum von Verboten stoppen.