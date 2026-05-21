Nach Geisellage in Sinzig
Polizeipsychologin: Kontrollverlust ist traumatisch
Der Fahrer des Geldtransporters wurde am 8. Mai bei einem Raubüberfall von einem Täter mit gezogener Waffe in den Tresorraum der
Der Fahrer des Geldtransporters wurde am 8. Mai bei einem Raubüberfall von einem Täter mit gezogener Waffe in den Tresorraum der Volksbank eingeschlossen, zusammen mit einem Mitarbeiter der Bank.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Es sei nichts Schlimmes passiert, hieß es nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter mit Geisellage in Sinzig erleichtert. Doch was ist mit den Menschen, die über Stunden eingesperrt waren? Wir haben Polizeipsychologin Christine Telser gefragt.

Lesezeit 6 Minuten
Christine Telser ist Psychologin und Leiterin der Sozialwissenschaften und Fremdsprachen an der Hochschule der Polizei auf dem Hahn. Als Teil der Verhandlungsgruppe war sie am Freitag, 8. Mai, in Sinzig. Dort hatte ein bewaffneter Täter bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter dessen Fahrer und einen Mitarbeiter der Volksbankfiliale gegen 9 Uhr in den Tresorraum eingeschlossen.

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