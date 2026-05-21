Es sei nichts Schlimmes passiert, hieß es nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter mit Geisellage in Sinzig erleichtert. Doch was ist mit den Menschen, die über Stunden eingesperrt waren? Wir haben Polizeipsychologin Christine Telser gefragt.
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Christine Telser ist Psychologin und Leiterin der Sozialwissenschaften und Fremdsprachen an der Hochschule der Polizei auf dem Hahn. Als Teil der Verhandlungsgruppe war sie am Freitag, 8. Mai, in Sinzig. Dort hatte ein bewaffneter Täter bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter dessen Fahrer und einen Mitarbeiter der Volksbankfiliale gegen 9 Uhr in den Tresorraum eingeschlossen.