Anwohner alarmiert Polizeieinsatz in Bad Breisig sorgt für Aufsehen 16.01.2025, 11:51 Uhr

i Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Sarah Knorr. dpa

Anwohner haben am Montagabend in Bad Breisig einen größeren Einsatz der Polizei beobachtet und sich nun an unsere Zeitung gewandt. Grund für den Einsatz war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Am Montagabend war in Bad Breisig einiges los: In der Straße, in der auch die VG-Verwaltung ihren Sitz hat, hat es gegen 18.30 Uhr einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Das berichten Anwohner. „Da waren mehrere Mannschaftsbusse eingesetzt“, sagt eine Bad Breisigerin.

