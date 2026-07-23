Wie ist der aktuelle Stand? Polizei zu Ermittlungen bei Banküberfall in Sinzig Maja Wagener 23.07.2026, 14:00 Uhr

i Polizeibeamte durchsuchen nach dem Banküberfall in Sinzig am 8. Mai die Örtlichkeiten. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Am 8. Mai wurde eine Bank in der Stadtmitte von Sinzig überfallen, der oder die Täter konnten fliehen. Elf Wochen nach der Tat wollen wir wissen: Hat die Polizei bei ihren Ermittlungen Fortschritte gemacht?

Anspannung herrschte am Freitag, 8. Mai, morgens in Sinzig. Der Polizei war gegen 9 Uhr eine Geisellage in der Filiale der VR-Bank Rhein Ahr Eifel gemeldet worden. Der Großeinsatz dauerte bis 14.15 Uhr, zwei Menschen waren über mehrere Stunden im Tresorraum eingesperrt und konnten körperlich unverletzt befreit werden.







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