Wie ist der aktuelle Stand?
Polizei zu Ermittlungen bei Banküberfall in Sinzig
Polizeibeamte durchsuchen nach dem Banküberfall in Sinzig am 8. Mai die Örtlichkeiten.
Polizeibeamte durchsuchen nach dem Banküberfall in Sinzig am 8. Mai die Örtlichkeiten.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Am 8. Mai wurde eine Bank in der Stadtmitte von Sinzig überfallen, der oder die Täter konnten fliehen. Elf Wochen nach der Tat wollen wir wissen: Hat die Polizei bei ihren Ermittlungen Fortschritte gemacht?

Lesezeit 1 Minute
Anspannung herrschte am Freitag, 8. Mai, morgens in Sinzig. Der Polizei war gegen 9 Uhr eine Geisellage in der Filiale der VR-Bank Rhein Ahr Eifel gemeldet worden. Der Großeinsatz dauerte bis 14.15 Uhr, zwei Menschen waren über mehrere Stunden im Tresorraum eingesperrt und konnten körperlich unverletzt befreit werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren