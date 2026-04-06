Stau, Tuning und Lärm Polizei zieht durchwachsene Bilanz vom „Carfriday“ Jürgen C. Braun 06.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Polizei war am „Carfriday" höchst präsent gewesen rund um die Rennstrecke. Jürgen C. Braun

Die Polizei zieht eine eher durchwachsene Bilanz nach dem „Carfriday“ am Nürburgring. Zwar waren weniger Autofans in der Eifel unterwegs, Verstöße gab es dennoch. Vor allem gegen die Tempolimits und das Lärmschutzgesetz.

Auch in diesem Jahr hat die Polizei zahlreiche Autofahrer am Osterwochenende – mit dem in der Szene so beliebten „Carfriday“ – rund um den Nürburgring kontrolliert. Dabei wurden, wie die Polizei mitteilt, etliche Verstöße festgestellt. Dazu gehörten unzulässige Umbauten, Manipulationen an Abgasanlagen sowie erhebliche Mängel an der Verkehrssicherheit.







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