Täter soll Waffe gezogen haben Polizei wertet Spuren nach Banküberfall in Sinzig aus Celina de Cuveland 11.05.2026, 17:55 Uhr

i In einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist es zu einem Überfall gekommen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Und dann gab es sie am Montagabend doch noch, die neuen Informationen der Polizei zum Banküberfall von Sinzig. Inzwischen ermittelt sie wegen räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung. Und der Täter soll Menschen mit einer Waffe bedroht haben.

Nach dem Banküberfall auf eine Volksbankfiliale in der Sinziger Innenstadt am Freitag geben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend weitere Details zu dem Fall bekannt. Derzeit erfolgen weitere Befragungen von Zeugen, zudem die Auswertungen der gesicherten Spuren in und an der Bank, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.







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