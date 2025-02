Cold Case Claudia Wilbert Polizei veröffentlicht anonymen Brief 04.02.2025, 17:00 Uhr

i Das Opfer Claudia Wilbert aus Berg: Mit diesem Bild fahndet die Polizei seit dem Mord im Frühjahr 1979. Kriminalpolizei Bonn

In einem sogenannten Cold Case aus dem Jahr 1979 wendet sich die Bonner Kriminalpolizei jetzt wieder an die Öffentlichkeit. Gesucht wird der Autor eines anonymen Briefes, der angeblich den Namen des mutmaßlichen Täters kennt.

Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei bitten um Mithilfe in einem sogenannten Cold-Case-Fall. Es geht um den Mord an Claudia Wilbert aus Berg im Kreis Ahrweiler. Die Leiche der damals 17-Jährigen war Ende März 1979 an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren von Spaziergängern entdeckt worden.

