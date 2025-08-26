Die Bundespolizei sucht Zeugen, weil jemand auf eine Regionalbahn im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf geschossen haben soll. Die Fenster der Bahn hielten jedoch stand.

Am vergangenen Freitag, 22. August gegen 10.30 Uhr kam es zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke zwischen Ahrbrück und Remagen. Der Vorfall ereignete sich konkret im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf.

Fensterscheibe wurde nicht durchschlagen

Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Das teilt die für die Sicherheit der Bahnstrecken zuständige Bundespolizei in Trier mit. Der Aufschlagpunkt könne dabei auch von einem Projektil stammen. Das Glas wurde glücklicherweise nicht durchschlagen.

Personen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf sowie Reisende der Regionalbahn, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden nun gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 zu melden.

Kein Einzelfall

Dass Personenzüge von Geschossen getroffen werden, kommt immer mal wieder vor. So traf im Dezember 2023 etwa ein Geschoss einen Zug in Höhe von Plaidt/Kruft. In diesem Fall splitterte die Scheibe, verletzt wurde aber niemand. Offenbar wurde der Schaden auch erst am Bahnhof Mayen bemerkt. Das Geschoss, das nicht näher benannt wurde, war durch die Fensterfolie zwischen den Scheiben am Eindringen gehindert worden. Auch damals ermittelte die Bundespolizei. Im März dieses Jahres hatte es einen weiteren Vorfall dieser Art im Kreis Bad Kreuznach gegeben.