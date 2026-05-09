Nach möglicher Geiselnahme Polizei sucht weiter nach den Bankräubern von Sinzig Celina de Cuveland 09.05.2026, 13:47 Uhr

i Ein Streifenwagen der Polizei parkt unmittelbar in der Fußgängerzone von Sinzig, in der Nähe der Bank, in der es am Freitag zu einem Großeinsatz gekommen ist. Nach einem stundenlangen Einsatz konnte die Polizei zwei eingesperrte Personen aus der Bank befreien. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft. Sascha Ditscher/dpa

Die Fahndung nach dem oder den Tätern, die in Sinzig am Freitag eine Bankfiliale überfallen und zwei Menschen in einem Raum eingesperrt haben, läuft am Samstag weiter. Noch gibt es in dem Zusammenhang keine Festnahmen.

Nach der möglichen Geiselnahme in der Volksbankfiliale der Sinziger Innenstadt sind der oder die Täter am Samstag weiterhin auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, heißt es von der Polizei am Samstag. Polizeisprecher Jürgen Fachinger geht aber weiterhin davon aus, dass von den Tätern keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht.







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