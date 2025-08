Die Ermittlungen im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines siebenjährigen Mädchens am Samstag, 21. Juni, in Oberdürenbach dauern weiter an. Bisher konnte die Polizei noch keinen Tatverdächtigen ermitteln. Das soll nun eine groß angelegte Zeugenbefragung ändern.

Bisher konnte kein Täter identifiziert werden

„Aufgrund der derzeitigen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es am Samstag, 21. Juni, zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines siebenjährigen Kindes im Bereich Oberdürenbach gekommen sein könnte. Die bisherigen umfangreichen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des männlichen Tatverdächtigen geführt“, teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit. Aus diesem Grund führe die Kriminalinspektion Mayen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag, 5. August, und am Mittwoch, 6. August, eine groß angelegte Zeugenbefragung sowie freiwillige Entnahmen von Speichelproben durch. Letztere sollen zum Abgleich mit einer tatrelevanten Spur in Oberdürenbach dienen.

Die Befragung findet nicht an einem zentralen Ort statt, sondern die Beamten gehen von Haustür zu Haustür, wie Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, mitteilt. Für diese ungewöhnliche Art der Zeugenbefragung brauchte es im Vorfeld einen richterlichen Beschluss. Insgesamt sind in zwei Schichten jeweils rund 15 Polizisten pro Tag in Oberdürenbach unterwegs. „Wir erhoffen uns durch die Befragungsaktion sachdienliche Hinweise“, so Fachinger. „Das Tatwochenende war ein sehr ungewöhnliches Wochenende, es war das verlängerte Fronleichnamswochenende, da war auch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und dementsprechend viel Tourismus in der Region.“

Wer keine DNA abgibt, macht sich nicht automatisch verdächtig

Fachinger macht auch klar, dass die zusammen mit der Befragung durchgeführte DNA-Entnahme ausdrücklich auf freiwilliger Basis erfolgt. Das heiße aber nicht, „dass sich jemand, der aus welchen Gründen auch immer keine Probe abgeben will, automatisch verdächtig macht.“

Der Vorfall soll sich an besagtem Samstag zwischen 17 und 17.30 Uhr im Bereich Sportplatz/Am Burberg in Oberdürenbach ereignet haben. Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben: Sie soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, einen hellen Teint und dunkle kurze Haare sowie einen Oberlippenbart haben. Getragen hat die Person ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweisgeber, die möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/93820 in Verbindung zu setzen.

Vater wandte sich über WhatsApp an die Öffentlichkeit

Der Fall war bekannt geworden, da sich der Vater der Siebenjährigen wenige Tage nach der Tat in einem sozialen Netzwerk zu Wort gemeldet hatte. Wenn es den Ermittlern gelingt, den Tatverdächtigen festzunehmen, drohen diesem strafrechtliche Konsequenzen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren vor.