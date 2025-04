Ein Fall in Koisdorf hat die Polizei nun dazu veranlasst, Bürger zu besonderer Vorsicht aufzurufen, wenn sie Anzeigen in den gängigen Onlineportalen schalten. Manch potenzieller Käufer hat demnach nicht nur Gutes im Sinn.

Die Polizei ruft Bürger zu besonderer Wachsamkeit auf, wenn sie eine Verkaufsanzeige in Internetportalen schalten. Das Inserat kann die Aufmerksamkeit von Betrügern oder Einbrechern auf sich ziehen. Hintergrund ist der Fall einer Koisdorferin, die kürzlich im Portal „Kleinanzeigen“ einen alten Holzofen inseriert hatte.

Vermeintlicher Käufer taucht nie auf

Auf die Anzeige meldete sich ein Herr, der die 150 Euro bezahlen und mit einigen Männern für den Abtransport anrücken wollte. Der Mann gab sich als Goldschmied aus und gab an, sein Geschäft um Schmuck und Antiquitäten erweitern zu wollen. Er fragte, ob die Koisdorferin noch etwas anzubieten hätte. Sie entgegnete ihm, dass das bei ihr nicht der Fall wäre, verwies aber an eine Nachbarin. Diese rief den vermeintlichen Antiquitätenhändler schließlich an und fragte, was er suche. In erster Linie Schmuck und Modeschmuck zum Umarbeiten hieß es, womit sie nicht dienen konnte. Sie sammelt lediglich Westerwälder Steinzeug und Keramik. Blieb also die Abholung des Ofens aus dem Inserat. Der Mann tauchte allerdings nie auf. Die Polizei vermutet hinter solchen Anrufen sogenannte „Sondierungsanrufe“, mit denen Täter versuchen herauszufinden, wo sich Einbrüche lohnen könnten. Die Polizeiinspektion Remagen ruft dazu auf, in solchen Fällen keine Informationen zum Besitz preiszugeben und niemanden in die Wohnung zu lassen.

Weißer Ring klärt auf

Die Opferschutzvereinigung „Weisser Ring“ hatte in ihrer diesjährigen Aufklärungskampagne bereits über Betrugsmethoden, wie sie auch in Sinzig bereits vorkamen, informiert. Hierbei hatte der stellvertretende Landesvorsitzende Gerd Mainzer Fakten genannt. So würden wöchentlich Menschen auf Betrügereien hereinfallen. Im Jahr 2023 gab es im Land 3729 Betrugsversuche, 152 davon erfolgreich. 2024 war es ähnlich. Grundsätzlich gelte, so wenig wie möglich von sich preiszugeben, weder zu familiären noch zu finanziellen Hintergründen, weder im Internet noch am Telefon.