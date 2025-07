Judith Schumacher am 01.07.2025

Ernte nur für Haushalt erlaubt Unbekannte stehlen 200 Kilogramm Walnüsse in Sinzig Rund 200 Kilogramm grüne Walnüsse haben Unbekannte kürzlich an der Sinziger Nussbaumallee am Rheinradweg gepflückt und geklaut. Der Ortsvorsteher der Kernstatdt, Reiner Friedsam, hat nun Anzeige erstattet.