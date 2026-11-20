Ahrweiler’ Angriff erschüttert Polizei klärt die meisten Körperverletzungsdelikte auf Judith Schumacher 20.11.2026, 12:00 Uhr

i In Ahrweiler hat es am Samstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gegeben, bei der einer von beiden schwer verletzt wurde. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

In Ahrweiler ist es am Samstag am Rande des Martinsfestes zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zweier junger Männer gekommen. Einer wurde schwer verletzt. Ein Blick in die Statistiken zeigt: Meist werden die Umstände dieser Delikte aufgeklärt.

Immer wieder kommt es im Zusammenhang mit Veranstaltungen zu Gewaltausbrüchen, bei denen Menschen verletzt werden. Ob bei einer Kirmes, bei Konzerten, Weinfesten, in Kneipen oder davor oder wie zuletzt bei einem mutmaßlichen versuchten Totschlag am Rande der Martinsfeuer in Ahrweiler, als ein 17-Jähriger einen 19-Jährigen mit einer Glasflasche so schwer verletzt haben soll, dass dieser notoperiert werden musste.







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