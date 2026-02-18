Bilanz zum Straßenkarneval
Polizei: Jecken im Ahrkreis haben friedlich gefeiert
Wenn Jecken aufgrund von Alkoholgenuss auffällig werden, können sie von der Polizei zum Atemalkoholtest gebeten werden.
Wenn beim Straßenkarneval im Kreis Ahrweiler kräftig gefeiert wird, kann es schon mal zu Unfällen und anderen Vorfällen kommen. Die Bilanz der Polizei liest sich aber alles andere ans besorgniserregend.

Mit den närrischen Umzügen am Veilchendienstag ist die Karnevalssession auch im Kreis Ahrweiler vorbei. Dabei haben offenbar auch die Sicherheitskonzepte der Veranstalter der Umzüge gut gegriffen. Denn wie die Polizeiinspektionen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Remagen auf Nachfrage unserer Zeitung melden, sind die Züge ohne Unfälle über die vorgesehenen Strecken gekommen.

