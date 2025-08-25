Der Verkehrslärm rund um den Nürburgring ist vor allem in den Sommermonaten ein Dauerthema. Jetzt hat die Polizei auf Beschwerden von Anwohnern reagiert und am Wochenende verstärkt den Verkehr kontrolliert.

Im Zusammenhang mit Anwohner-Beschwerden über Verkehrsverstöße und übermäßigen Lärm auf den Straßen und in den Ortsdurchfahrten rund um den Nürburgring hat die Polizei am Samstag und Sonntag kontrolliert. Zu dem Thema gibt es am Dienstag, 26. August, zudem ein Behördentreffen.

22 Mal wurden Bußgelder verhängt

Nach Polizeiangaben federführend durch die Polizeiinspektion Adenau mit Unterstützung benachbarter Polizeidienststellen seien nun am Wochenende „ bei hohem Besucheraufkommen insgesamt 22 bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten“ festgestellt worden. In elf Fällen sei „das verbotswidrige Erzeugen unnötigen Lärms durch die Beamten angezeigt worden. Unter dem Erzeugen unnötigen Lärms können beispielsweise das Beschleunigen eines Pkw mit durchdrehenden Reifen (sogenannte Burnouts), das Gas geben im Stand oder das Erzeugen von mehreren Fehlzündungen subsumiert werden.“

Ebenfalls war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen am Fahrzeug in fünf Fällen erloschen. Zwei ausländische Fahrzeuge entsprachen nicht den Vorschriften und die Verkehrssicherheit war wesentlich beeinträchtigt, heißt es von der Polizei. Bei zwölf ausländischen Fahrzeugführern wurde eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung der Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens einbehalten. Daneben gab es zwei Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, zwei Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und zwei Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Kontrollen angekündigt

Das Fazit der Polizei der groß angelegten Kontrollaktion am vergangenen Wochenende lautete schließlich wie folgt: „ Die Polizeiinspektion Adenau kündigt hiermit weitere verstärkte Verkehrskontrollen in naher Zukunft an, um so unter anderem die Zahl der Verkehrsverstöße und den Lärmpegel rund um den Nürburgring zu senken.“

Unsere Zeitung hatte in den vergangenen Monaten immer wieder über die Lärmproblematik am Nürburgring berichtet. Diese ist vor allem in den Sommermonaten eine Belastung für Anwohner.