Bei einer Durchsuchung hat die Polizei am Samstag die Leiche einer jungen Frau in einem Wohnanwesen in Gimmigen gefunden. Die 31-Jährige war kürzlich als vermisst gemeldet worden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Die Koblenzer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes seit Samstagabend im Bad Neuenahrer Stadtteil Gimmigen. Dort wurde bereits am Donnerstag, 17. Juli, eine 31 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet. Nach mehreren Suchaktionen – die zum Teil auch privat organisiert worden waren – fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung schließlich am Samstag die Leiche der Frau in einem Wohnanwesen in Gimmigen. Der Durchsuchung waren laut Polizeipressemeldung Hinweise vorausgegangen.

Der 31-jährige Bewohner des Anwesens, der nach den Angaben der Polizei dem persönlichen Umfeld des Opfers zuzuordnen ist, gilt als dringend tatverdächtig und befindet sich derzeit im Gewahrsam der Polizei. Die näheren Hintergründe sowie die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind Bestandteil der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Koblenz geführt werden. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.