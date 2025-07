„Guten Tag, hier spricht die Polizeiinspektion Remagen, Hauptkommissar Soundso. Wir müssen Sie vor einer Einbruchserie warnen! – So ähnlich klingt das am Telefon immer. Aber am anderen Ende ist immer ein falscher Polizist“, warnt Hauptkommissar Dietrich Viebranz, echter Polizist der Polizei Remagen.

Er ist zusammen mit seiner Kollegin Hauptkommissarin Simone Rossel zu Gast beim Seniorencafé Wassenach. Gemeinsam möchten sie heute die Bevölkerung in Wassenach aufklären. „Wir reden heute über sogenannten Callcenterbetrug“, erklärt Viebranz. Dazu gehörten der sogenannte falsche Polizeibeamte, der Enkeltrick, Schockanrufe und einige andere Maschen, so der Hauptkommissar weiter.

i Elke Drautzburg organisiert das Seniorencafé in Wassenach. Thema in diesem Monat: Achtung, Trickbetrüger. Martin Ingenhoven

„Der falsche Polizeibeamte erzählt Ihnen eine wilde Geschichte von einer Einbruchserie und versucht, Sie zu überreden, Ihre Wertsachen einem vermeintlichen Kollegen zu übergeben. Und das ist selbstverständlich ein Verbrecher“, warnt Viebranz. Mittlerweile gingen die Täter sogar so weit, ihre Opfer regelrecht zu verhöhnen. „Die bitten Sie dann, Ihre Wertsachen in einen Kochtopf zu packen und in der Hecke zu deponieren. Das ist die neueste Masche, dir wir hier in der Gegend haben“, warnt der Polizist.

i Dietrich Viebranz erklärte das Vorgehen der Verbrecher detailliert und anschaulich. Martin Ingenhoven

Gemeinsam haben alle diese Betrügereien, dass sie von Callcentern im Ausland ausgeführt werden, die Hinterleute daher nur sehr schwer dingfest zu machen sind. „Wir erwischen in der Regel nur die kleinen Fische. Denen kann man vor Gericht oft nichts nachweisen, weil sie selbst nicht wissen, für wen sie tätig sind“, muss Viebranz zugeben.

Zum Abschluss warnt er die Wassenacher Senioren: „Seien Sie misstrauisch! Und kontaktieren Sie die echte Polizei, wenn Sie selbst Opfer geworden sind.“