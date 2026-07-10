Eigentlich möchte man nur mal schnell von A nach B fahren. Aber dann wird man einen ganzen Nachmittag lang ausgebremst, weil ein umgestürzter Baum die Straße blockiert – wie am Dienstag auf der B9 bei Remagen. Aber wie häufig kommt so etwas vor?
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Dass nach einem Unwetter oder Sturm Autofahrer mit blockierten Straßen wegen umgestürzter Bäume rechnen müssen, liegt auf der Hand. Anders am vergangenen Dienstag auf der B9 bei Remagen. Dort hat sich ein Baum von einem Privathang aus auf einmal selbstständig gemacht, ist auf die Bundesstraße gefallen und hat diese den ganzen Nachmittag über blockiert.