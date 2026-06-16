Strom- statt Dieselantrieb Politiker testen Elektrobusse im Kreis Ahrweiler Thomas Weber 16.06.2026, 05:00 Uhr

Ab dem Jahr 2029 müssen Busse im ÖPNV zu 90 Prozent emissionsfrei sein. Das beschäftigt auch den Kreis Ahrweiler. Deshalb hat es nun eine Testfahrt mit einem Elektrobus gegeben, bei der viele Fragen zu klären waren.

Wie lange wird es noch Linien- und Schulbusse geben, die mit einem Dieselmotor angetrieben werden? Dieser Frage stellten sich jüngst Politiker des Kreistags und begaben sich mit Landrätin Cornelia Weigand auf eine Testfahrt in einem Elektrobus. Dabei gab es spannende Fragen: Was kann der Bus, wie stark ist er, was kostet er in Anschaffung und Unterhalt?







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