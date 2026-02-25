Wie wird die neue B266 bei Heimersheim aussehen? Werden es drei oder vier Spuren? Das war erneut Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort entbrannte eine hitzige Debatte zwischen Fraktions- und LBM-Vertretern.
Der Wiederaufbau des durch die Flut zerstörten Streckenabschnittes der B266 zwischen den Brückenbauwerken „Heppinger Straße“ und „Kloster-Prüm-Straße“ bei Heimersheim war am Montag erneut Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.