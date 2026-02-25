Diskussion im Hauptausschuss Politiker lehnen Vorschlag des LBM für neue B266 ab Jochen Tarrach 25.02.2026, 13:00 Uhr

i Um dieses kurze Stück der B266 geht es in der Diskussion. Jochen Tarrach

Wie wird die neue B266 bei Heimersheim aussehen? Werden es drei oder vier Spuren? Das war erneut Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort entbrannte eine hitzige Debatte zwischen Fraktions- und LBM-Vertretern.

Der Wiederaufbau des durch die Flut zerstörten Streckenabschnittes der B266 zwischen den Brückenbauwerken „Heppinger Straße“ und „Kloster-Prüm-Straße“ bei Heimersheim war am Montag erneut Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.







