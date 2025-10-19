Grünen-Urgestein starb mit 68
Politiker im Ahrkreis erschüttert über Schlagweins Tod
Dieses Foto von Wolfgang Schlagwein entstand nur wenige Wochen vor seinem plötzlichen Tod.
Am Freitag machte die traurige Nachricht die Runde: Grünen-Urgestein Wolfgang Schlagwein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben. Seine Weggefährten zeigen sich erschüttert über den Tod des Kommunalpolitikers.

Eine ruhige, sachliche Art im Umgang mit den Menschen, stets freundlich, in der Sache gut vorbereitet und kompetent, schlicht ein feiner Kerl. So wird durchweg der in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren plötzlich und unerwartet gestorbene Wolfgang Schlagwein bezeichnet.

