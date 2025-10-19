Am Freitag machte die traurige Nachricht die Runde: Grünen-Urgestein Wolfgang Schlagwein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben. Seine Weggefährten zeigen sich erschüttert über den Tod des Kommunalpolitikers.
Lesezeit 3 Minuten
Eine ruhige, sachliche Art im Umgang mit den Menschen, stets freundlich, in der Sache gut vorbereitet und kompetent, schlicht ein feiner Kerl. So wird durchweg der in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren plötzlich und unerwartet gestorbene Wolfgang Schlagwein bezeichnet.