Grünen-Urgestein starb mit 68 Politiker im Ahrkreis erschüttert über Schlagweins Tod Jochen Tarrach 19.10.2025, 18:00 Uhr

i Dieses Foto von Wolfgang Schlagwein entstand nur wenige Wochen vor seinem plötzlichen Tod. Jochen Tarrach

Am Freitag machte die traurige Nachricht die Runde: Grünen-Urgestein Wolfgang Schlagwein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben. Seine Weggefährten zeigen sich erschüttert über den Tod des Kommunalpolitikers.

Eine ruhige, sachliche Art im Umgang mit den Menschen, stets freundlich, in der Sache gut vorbereitet und kompetent, schlicht ein feiner Kerl. So wird durchweg der in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren plötzlich und unerwartet gestorbene Wolfgang Schlagwein bezeichnet.







Artikel teilen

Artikel teilen