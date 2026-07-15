Steinmeier, Merz und Schnieder Politikbesuch spaltet das Ahrtal Michael Illjes 15.07.2026, 16:30 Uhr

i Antonio Knips, ein Winzer aus Mayschoß, und Isabelle Steinhoff, eine Politikwissenschaftsstudentin aus Köln, freuen sich über den Besuch. Sie sind aber auch skeptisch, was den Wiederaufbau im Ahrtal angeht. Michael Illjes

Steinmeier, Merz, Schnieder und weitere Spitzenpolitiker erinnern im Ahrtal an die Flutkatastrophe. Doch der hohe Besuch löst unterschiedliche Reaktionen aus – zwischen Vorfreude, Neugier und einer überfälligen Entschuldigung.

Deutschlandweite Aufmerksamkeit zum fünften Jahrestag nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal. Die bekanntesten Politiker des Landes statten der Region einen Besuch ab: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, um nur einige zu nennen.







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