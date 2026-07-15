Steinmeier, Merz, Schnieder und weitere Spitzenpolitiker erinnern im Ahrtal an die Flutkatastrophe. Doch der hohe Besuch löst unterschiedliche Reaktionen aus – zwischen Vorfreude, Neugier und einer überfälligen Entschuldigung.
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Deutschlandweite Aufmerksamkeit zum fünften Jahrestag nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal. Die bekanntesten Politiker des Landes statten der Region einen Besuch ab: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, um nur einige zu nennen.