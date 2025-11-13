Krankenhauskrise in Remagen Politik zeigt sich schockiert über Übernahmeprobleme Judith Schumacher 13.11.2025, 19:00 Uhr

i Das Remagener Krankenhaus Maria Stern Martin Gausmann

Angesichts der ungewissen Zukunft des Krankenhauses in Remagen sind sowohl die Belegschaft als auch viele Menschen in der Region verunsichert. Die Rhein-Zeitung hat Reaktionen auf die neuesten Entwicklungen zusammengetragen.

Bei Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl hat die drohende Schließung der Klinik Maria Stern zu großem Schrecken und tiefer Bestürzung geführt. „Dieses Krankenhaus war über Jahrzehnte eine unverzichtbare Säule der Gesundheitsversorgung in unserer Stadt – ein Ort, der Tausenden Bürgerinnen und Bürgern wohnortnahe medizinische Betreuung geboten und zugleich vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz ermöglicht hat“, so Ingendahl. Die ...







