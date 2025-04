Die Zukunft der Realschule plus in Niederzissen war am Donnerstag großes Thema im VG-Rat Brohltal. Nach einem Blick auf die aktuelle Situation stand für die Politiker fest: Einen Nachteil hätte die Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule nicht.

Selten ist eine Sitzung des Verbandsgemeinderates so gut besucht, wie das jüngste Treffen des Rates im Brohltal. Etwa 20 Lehrer der benachbarten Realschule plus hatten sich auf den Zuschauerplätzen eingefunden – stand doch die Zukunft ihrer Brohltalschule auf der Tagesordnung.

i Auf reges Interesse stieß die jüngste Sitzung des Verbandsgemeinderates Brohltal. Etwa 20 Lehrer der Brohltalschule hatten im Besucherbereich Platz genommen. Martin Ingenhoven

Zunehmende Schülerzahl erwartet

„Wir erwarten in den nächsten Jahren weiterhin ein starkes Wachstum der Brohltalschule. Daher ist eine bauliche Erweiterung unumgänglich“, erklärte Verbandsbürgermeister Johannes Bell. Allerdings sei Art und Ausstattung dieses Bauwerkes in starkem Maße davon abhängig, in welcher Form die Schule in Zukunft betrieben werde – weiterhin als Realschule plus oder als Integrierte Gesamtschule (IGS). „Es ist daher wichtig, dass wir uns hier frühzeitig positionieren“, so Bell weiter.

„Wir erwarten in den nächsten Jahren weiterhin ein starkes Wachstum der Brohltalschule. Daher ist eine bauliche Erweiterung unumgänglich .“

VG-Bürgermeister Johannes Bell

Schulleiter Timo Djelassi schilderte daraufhin noch einmal die aktuelle Lage der Schule und die prognostizierte Entwicklung. „Unsere Schule ist als 2,5-zügige Schule konzipiert, allerdings fahren wir bereits jetzt bis zur Klasse 8 vierzügig. Um diese Schülerzahlen zu bewältigen, werden aktuell zwei Klassen in Containern unterrichtet, den Bioraum mussten wir zugunsten eines weiteren Klassenraumes aufgeben. Außerdem haben wir aktuell kein Besprechungszimmer für die Lehrer“, so Djelassi, der für die nächsten Jahre von einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen auf mindestens 500 ausgeht.

„Die Zahlen zeigen, dass die Schule im Brohltal gewollt ist und gut angenommen wird“, so der Schulleiter weiter. Allerdings erreiche die Brohltalschule in ihrer derzeitigen Form nur einen Teil der Schüler im Brohltal. „Neben der Verbandsgemeinde Altenahr sind wir die einzige Gemeinde, in der Schüler kein Abitur machen können. Zum Erlangen der Hochschulreife müssen diese Schüler bisher weite Wege in Kauf nehmen. Die Errichtung einer IGS würde das ändern“, so Djelassi.

Im Kollegium regen sich Sorgen

Es gebe derzeit in Teilen des Kollegiums Sorgen, wie man mit einer in diesem Fall stark vergrößerten Schülerzahl erfolgreiche Konzepte wie die Berufsgarantie oder das Schulmotto „Die behütete Schule von nebenan“ weiterhin erfolgreich mit Leben füllen könne, berichtete der Schulleiter. „Eine erfolgreiche Errichtung einer IGS kann nur gemeinsam mit dem Kollegium gelingen“, betonte Djelassi.

Der VG-Rat begrüßte einstimmig die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule in der Verbandsgemeinde Brohltal, da so die Attraktivität der Schule gesteigert und der Bildungsstandort langfristig gesichert werde. Andy Schmitt (SPD) sagte zu, man wolle die Lehrerschaft in diesen Prozess einbinden. Thorsten Kabuth (FWG) bezeichnete Sorgen innerhalb der Lehrerschaft als verständlich. Stefan Gros (FDP) sprach von einer Entscheidung mit großer Tragweite, letztendlich spräche die Summe aller Argumente für die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule im Brohltal.