Nicht nur die Freie Wählergruppe (FWG) im Kreis Ahrweiler sieht beim Hochwasserschutz an der Ahr Handlungsbedarf. Mit ihrer in einem aktuellen Antrag formulierten Forderung, sofort Räumungsmaßnahmen der Gewässersohle der Ahr und in den Uferbereichen durchzuführen, traf sie den Nerv vieler besorgter Bürger, die am Freitag zur Kreistagssitzung gekommen waren, um demonstrativ darauf hinzuweisen, dass etwas passieren muss. Hier fiel der Aufschlag der FWG auch politisch auf fruchtbaren Boden und mündete schließlich in einem gemeinsamen Antrag, der von allen Kreistagsmitgliedern bis auf Axel Ritter von der Wählergruppe Kreis Ahrweiler mitgetragen wurde.

Steilvorlage für g emeinsamen Appell

i Das Bett der Ahr hat sich seit der Flut, wie hier in Ahrweiler, verändert. Die Gewässersohle ist an vielen Stellen erhöht. Jochen Tarrach

Christoph Schmitt, Fraktionsvorsitzender der SPD, hatte mit seinem Beschlussvorschlag eine weitere Steilvorlage für den gemeinsamen Appell geliefert. Darin fordert er die Landrätin auf, alles Notwendige in die Wege zu leiten, um sofortige Räumungsmaßnahmen, insbesondere an den gefährdeten Stellen, zu ermöglichen, um damit den Schutz der Anwohner für kommende Hochwasserereignisse zeitnah zu erhöhen. Dem Kreis- und Umweltausschuss soll bereits zur nächsten Sitzung eine Liste von entsprechenden Maßnahmen vorliegen, die schnellstmöglich umgesetzt werden können. Die Kreisverwaltung will diese Informationen auch liefern.

„Die Ängste der Menschen kann ich mehr als nachvollziehen.“

Landrätin Cornelia Weigand

In ihrer Antwort auf den FWG-Antrag hatte die Kreisverwaltung darauf hingewiesen, dass bei der Gewässerwiederherstellung der Ahr und ihrer Zuflüsse zweiter Ordnung, die sich seit Sommer 2023 in der Umsetzung befindet, in der Zuständigkeit des Kreises rund 700 Maßnahmen zu realisieren sind und aufgezählt, was schon umgesetzt ist. Nach den Erfahrungen des ersten größeren Hochwassers seit der Flut am 9. Januar habe man aber auch gezielte Notmaßnahmen für gefährdete Bereiche identifiziert. Die für den Kreis planenden Ingenieurbüros seien sensibilisiert worden und prüften derzeit intensiv mögliche Notmaßnahmen. Die Option Vorsorgemaßnahmen werde neben der Gewässerherstellung einbezogen, so Landrätin Cornelia Weigand. „Die Ängste der Menschen kann ich mehr als nachvollziehen“, sagte sie.

i Auch im Sinziger Stadtgebiet war im Januar das Hochwasser der Ahr aufgrund der Geröllmengen im Flussbett stellenweise stärker als vor der Flut 2021 angestiegen. Archiv Reiner Friedsam. Reiner Friedsam

Notmaßnahmen und die Fallstricke

Doch auch das geht aus der Antwort der Verwaltung hervor: Für Notmaßnahmen gibt es Einschränkungen in Form von Vorschriften. Für deren Umsetzung sei es beispielsweise notwendig, „dass die Erteilung von Aufträgen auf der Grundlage des geltenden Vergaberechts zu erfolgen hat und eine Außerachtlassung der Eigentumsverhältnisse in keinem Fall erfolgen kann, da dies einen Eingriff in das Grundrecht darstellt“. Und die notwendigen Untersuchungen der Kampfmittelverdachtsflächen seien vorab, ohne die konkrete Planung zu kennen, aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Dass diese Sondierungen nicht schon längst durchgeführt worden sind, war ein von der FWG geäußerter Kritikpunkt. Zur Beschleunigung der Kampfmittelsondierungen sei, so die Verwaltung, im Februar eine EU-weite Rahmenausschreibung auf den Weg gebracht worden. Das Verfahren laufe derzeit. Es sei komplex, erklärte die Landrätin. „Wir wollen schnelle Maßnahmen, uns aber nicht mit Feigenblättern beschäftigen“, sagte sie und warnte davor, dass die strategischen Planungen für die große Lösung nicht ausgebremst werden dürften. „Wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen.“

„Wir sind am 9. Januar erwacht und nur knapp einer erneuten Katastrophe entgangen. Es müssen sichtbare Taten folgen.“

FWG-Sprecher Friedhelm Münch

Für die FWG stellte Friedhelm Münch fest: „Wir sind am 9. Januar erwacht und nur knapp einer erneuten Katastrophe entgangen. Es müssen sichtbare Taten folgen.“ Rückendeckung für den Vorstoß kam in der Diskussion von Christoph Schmitt: „Es dauert alles viel zu lange.“ Und auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Korden wünschte sich, dass der provisorische Schutz vor Hochwasser schnell angegangen wird. Er hoffe nun auf eine Liste mit konkreten Maßnahmen. Es sei ein Signal mit der Botschaft: Man kümmert sich um die neuralgischen Punkte. Michael Schneider (CDU) stellte zur aktuellen Lage fest: „Es gibt keinen vorläufigen Hochwasserschutz an der Ahr.“ Zum Thema „Auflagen bei den Verfahren“ sagte er, der Schutz von Kleinstlebewesen dürfe nicht über dem Schutz der Bevölkerung stehen. Und er regte an, auch mobile Schutzsysteme als Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

„Es gibt keinen vorläufigen Hochwasserschutz an der Ahr.“

Michael Schneider, CDU

FDP-Sprecher Ulrich van Bebber wies darauf hin, dass es noch bis zum Jahr 2030 dauern werde, bis die Ahr resilient gegen Hochwasser sei. „So lange können wir nicht warten, sondern müssen jetzt alles tun, um Schäden zu vermeiden.“ Da sieht er den Kreistag in der politischen Verantwortung gegenüber den Menschen im Ahrtal. „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen.“ Auch Mathias Heeb stellte für die Grünen fest, dass etwas passieren müsse. Martin Kallweitt (AfD) unterstützte den Antrag ebenfalls. Er sieht akuten Handlungsbedarf und empfahl neben der direkten Kontaktaufnahme mit zuständigen Behörden in Mainz außerdem einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten. Die Ahr müsse an neuralgischen Punkten ausgebaggert werden. Lediglich Axel Ritter schloss sich mit der Begründung, dass das Problem komplexer sei, als es sich darstelle, dem gemeinsamen Antrag nicht an. „Mit kleinen Maßnahmen ist es nicht getan.“ Er bezweifelte grundsätzlich die Umsetzbarkeit der Lösung in Form von Rückhaltebecken.