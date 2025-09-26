Diskussion in Bad Neuenahr Politik-Expertin spricht über Folgen des Brexits Jochen Tarrach 26.09.2025, 13:00 Uhr

i Brexit oder Bregnet? Das war die Frage, die Politikwissenschaftlerin Birgit Bujard innerhalb des Treffens der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik behandelte. Links Vorsitzender Josef Schmidhofer. Jochen Tarrach

Um die Folgen des Brexits ging es in der jüngsten Diskussion, zu der die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in das Hotel zum Weinberg nach Bad Neuenahr eingeladen hatte.

Fünf Jahre nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU), als Brexit bezeichnet, möchten ihn 55 Prozent der britischen Bürger gern wieder rückgängig machen. Nur 30 Prozent fanden in einer Umfrage des in London beheimateten Office for Budget Responsibility (OBR) im Januar 2025 den Austritt noch immer richtig.







