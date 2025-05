Wird es für die Belegschaft des Remagener Folienherstellers Poli-Tape künftig eine Entlohnung nach einem Tarifvertrag geben? In der vergangenen Woche hatten sich Mitarbeiter und Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) für die Einführung eines entsprechenden Tarifvertrags und damit für die Zahlung von Tariflohn im Rahmen einer politischen Mittagspause stark gemacht und eine Tarifbindung nachdrücklich gefordert. Nun hat die Geschäftsführung von Poli-Tape gegenüber unserer Zeitung Stellung zu diesen Forderungen bezogen und mitgeteilt, dass eine tarifliche Bindung derzeit nicht geplant sei.

„Hintergrund ist die wirtschaftlich herausfordernde Lage, die viele Unternehmen unserer Branche betrifft – insbesondere durch gestiegene Energie- und Rohstoffkosten, anhaltenden Preisdruck und rückläufige Auftragseingänge in einigen Märkten“, nimmt Marc Wehrmann, CEO der PT Group, Stellung zu den Beweggründen für die von der Unternehmensgeschäftsführung getroffenen Entscheidung.

„Unser Ziel ist es, die Arbeitsplätze langfristig zu sichern und gleichzeitig flexibel auf Marktschwankungen reagieren zu können.“

Marc Wehrmann, CEO der PT Group

Auch bringe e ine tarifliche Bindung feste Vorgaben mit sich, die unter den aktuellen Rahmenbedingungen schwer tragbar seien. „Unser Ziel ist es, die Arbeitsplätze langfristig zu sichern und gleichzeitig flexibel auf Marktschwankungen reagieren zu können. Statt starrer Vorgaben setzen wir daher auf direkte, individuelle Lösungen – mit Fokus auf Machbarkeit und Fairness“, so Wehrmann weiter und betont: „Schlussendlich sind wir gesetzlich nicht verpflichtet, eine Tarifbindung einzugehen.“

Doch auch wenn die Unternehmensgeschäftsführung die Tarifbindung ablehnt, ganz im Regen stehen lassen möchte sie die Belegschaft nicht. So habe man allen Beschäftigten trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation ab Mai eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent angeboten. „Für das kommende Jahr ist eine weitere Erhöhung um zwei Prozent vorgesehen, sowie eine erfolgsbezogene Einmalzahlung von circa 1000 Euro“, fasst CEO Marc Wehrmann das Angebot an die Belegschaft zusammen.

„Somit würde ein Mitarbeiter innerhalb der nächsten sieben Monate 6,5 Prozent bekommen, 4,5 Prozent sofort plus zwei Prozent ab Januar nächsten Jahres, zieht man die Einmalzahlung hinzu, sprechen wir von bis zu zehn Prozent.“ Auch ist die Geschäftsführung überzeugt, „dass diese Schritte ein verantwortungsvoller Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden sind“.

Geschäftsführung nimmt angekündigte Arbeitskampfmaßnahmen ernst

Ob die rund 200-Personen-starke Belegschaft, von denen rund 135 Personen in der Produktion und 65 Personen in der Verwaltung tätig sind, auf das Angebot der Geschäftsführung eingehen wird, ist bislang offen. Während der politischen Mittagspause hatten sie angekündigt, mit weiteren Arbeitskampfmaßnahmen ihren Forderungen unter Umständen Nachdruck verleihen zu wollen, sollte die Geschäftsführung die Einführung eines Tarifvertrages ablehnen.

Eine Ankündigung, die CEO Wehrmann durchaus ernst nimmt. Gleichzeitig hofft er, dass es zu einer gütlichen Einigung kommen wird. Auch sagt er: „Wir respektieren das Recht der Mitarbeitenden auf freie Meinungsäußerung und politische Beteiligung. Gleichzeitig setzen wir auf Dialog statt Konfrontation – denn Eskalation hilft am Ende keiner Seite. Die angekündigten Maßnahmen nehmen wir ernst, sehen aber nach wie vor die bessere Lösung in einem konstruktiven Austausch mit dem Betriebsrat. Hierzu stehen wir weiterhin zur Verfügung.“ Auch erklärt Wehrmann, in diesem Zusammenhang hätten bereits verschiedenste Termine mit dem Betriebsrat und auch mit der Gewerkschaft stattgefunden. Der Betriebsrat habe jedoch jegliche Gespräche zu Gehaltsentwicklungen abgelehnt.