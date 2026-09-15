Green Devils aus Kesseling Polanski entlassen: So sehen es Mönchengladbach-Fans Lars Tenorth 15.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Green Devils Kesseling fahren regelmäßig zu Heimspielen ihrer Borussia. Der Fanclub in Kesseling weist heute mehr als 50 Mitglieder auf, viele davon auch aus der Region. In ganz Kesseling leben aktuell rund 550 Menschen. Jürgen Knebel

Den Saisonstart verpatzt, den Trainer entlassen: Fan von Borussia Mönchengladbach zu sein, ist in diesen Tagen nicht leicht. Was der Verein den Mitgliedern des Fanclubs Green Devils Kesseling bedeutet und was sie über die aktuelle Borussia denken.

Die Hoffnung war da, sich in dieser Saison unter dem Trainer Eugen Polanski zu stabilisieren und einen ansehnlichen Fußball zu spielen. Doch die harte Realität holte Borussia Mönchengladbach bereits ein und sorgte für die erste Trainerentlassung schon nach dem dritten Spieltag.







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