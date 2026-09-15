Den Saisonstart verpatzt, den Trainer entlassen: Fan von Borussia Mönchengladbach zu sein, ist in diesen Tagen nicht leicht. Was der Verein den Mitgliedern des Fanclubs Green Devils Kesseling bedeutet und was sie über die aktuelle Borussia denken.
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Die Hoffnung war da, sich in dieser Saison unter dem Trainer Eugen Polanski zu stabilisieren und einen ansehnlichen Fußball zu spielen. Doch die harte Realität holte Borussia Mönchengladbach bereits ein und sorgte für die erste Trainerentlassung schon nach dem dritten Spieltag.