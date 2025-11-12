Schließung droht in Remagen Platzt die Übernahme des Krankenhauses Maria Stern? Judith Schumacher 12.11.2025, 14:00 Uhr

i Im Falle einer Schließung des Krankenhauses Maria Stern wird es auch keine örtliche Notfallversorgung mit OP-Bereich mehr geben. Judith Schumacher

Steht der Standort Remagen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen nun doch vor der Schließung? Ein geplanter Notartermin platzte kurzfristig, da der Investor nicht abgesprochene Änderungen am Vertrag getätigt haben soll. Wie es nun weitergeht.

Schlechte Nachrichten für das Remagener Krankenhaus Maria Stern: Ursprünglich war die Übernahme durch den Investor Stephan Engels de Rey mit seiner Bonner Firma IPG Med und zwei noch zu gründenden Tochtergesellschaften zum 1. November vorgesehen.







