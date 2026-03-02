Was am Nürburgring geplant ist Platz schaffen für Neues: Ringwerk wird umgestaltet Johannes Kirsch 02.03.2026, 05:00 Uhr

i Wie geht es weiter mit dem Ringwerk? Fest steht bisher nur, dass neben einem Museum auch zwei Automobilfirmen hier einziehen sollen. Sascha Ditscher. dpa

Wann das Ringwerk wieder öffnen wird, steht in den Sternen. Seit dem 2. Februar ist es wegen Umbauarbeiten geschlossen. Welche Pläne es gibt und warum eine Neuausrichtung des bisher als Museum genutzten Gebäudes als notwendig erachtet wird.

Ein „Werk“ im eigentlichen Sinne ist das Ringwerk bisher nicht gewesen. Der klobige Hallenbau an der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings war kein Ort, an dem Benzingeruch in der Luft lag und Motoren auf Leistungsfähigkeit getrimmt wurden. Nein, in ihm befand sich ein Museum, das zwar thematischen Bezug zum Motorsport hatte, aber eher Familien und Autoliebhaber mit der Geschichte der legendären Eifelrennstrecke vertraut machen sollte.







