Wann das Ringwerk wieder öffnen wird, steht in den Sternen. Seit dem 2. Februar ist es wegen Umbauarbeiten geschlossen. Welche Pläne es gibt und warum eine Neuausrichtung des bisher als Museum genutzten Gebäudes als notwendig erachtet wird.
Ein „Werk“ im eigentlichen Sinne ist das Ringwerk bisher nicht gewesen. Der klobige Hallenbau an der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings war kein Ort, an dem Benzingeruch in der Luft lag und Motoren auf Leistungsfähigkeit getrimmt wurden. Nein, in ihm befand sich ein Museum, das zwar thematischen Bezug zum Motorsport hatte, aber eher Familien und Autoliebhaber mit der Geschichte der legendären Eifelrennstrecke vertraut machen sollte.