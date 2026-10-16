Umgestaltung im Kurort Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird zur Baugrube Jochen Tarrach 16.10.2026, 05:00 Uhr

i Nur eine große Baustelle ist derzeit der zentrale Platz an der Linde. Nichts ist im Untergrund vom einstmals prächtigen Palasthotel übriggeblieben, das einst genau hier stand. Jochen Tarrach

Der Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird nach der Flut final und klimaangepasst neu gestaltet: Bäume, Spiel- und Wasserflächen sollen den Stadtkern beleben. Die Bauarbeiten sind gestartet – fertig wird er nun voraussichtlich im kommenden Jahr.

Mit Macht haben jetzt die Bauarbeiten zur endgültigen Wiederherstellung des Platzes an der Linde im Zentrum von Bad Neuenahr begonnen. Die nach der Flut im Juli 2021 aufgrund der Initiative des Ortsbeirates hergestellte Ausgestaltung des Platzes sollte ihn bis zum endgültigen Baubeginn nutzbar machen.







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