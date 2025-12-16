Neues Ausflugsziel in Remagen? Planerin räumt Kritik von Bürgern zu Waldburgplänen ab Judith Schumacher 16.12.2025, 12:00 Uhr

i Ein Gasthaus mit 17 Zimmern und eine Gastronomie mit insgesamt 240 Plätzen soll an der neuen Waldburg entstehen. Judith Schumacher

Aus der Ruine der Waldburg oberhalb von Remagen soll ein schmuckes Ausflugsziel werden. Diesen Plan verfolgt Investor Frank Asbeck. Doch einige Anwohner äußerten bei einer Anhörung Bedenken. Danach hörte unsere Zeitung bei der Stadt nach.

Die Ruine des Ausflugslokals Waldburg oberhalb von Remagen, die ursprünglich vom Verkehrs- und Verschönerungsverein erbaut worden war, soll durch den neuen Unternehmer Frank Asbeck nach historischem Vorbild neu entstehen. Bei dem ersten Anhörungstermin für Bürger in der Rheinhalle mit Experten wurde unter anderem kritisiert, dass dort auch eine Markthalle plus Eventfläche errichtet werden soll.







