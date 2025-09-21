Der Wiederaufbau nach der Flutkatstatrophe geht in Dernau weiter voran. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung widmeten sich die Ratsmitglieder besonders der künftigen Sportanlage.
Sportanlage, Parkflächen, Aufbau der bei der Ahrflut zerstörten Grundschule – in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Dernauer Gemeinderats im Bürgerhaus der Ortsgemeinde kamen viele Themen in den 30 Tagesordnungspunkten zur Abstimmung. Außerdem wurden weitere Schritte zur Umsetzung neuer Projekte besprochen, die schon bald ausgeführt werden sollen.