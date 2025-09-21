Wiederaufbau im Ratsfokus Pläne zur neuen Dernauer Sportanlage nehmen Gestalt an Eberhard Thomas Müller 21.09.2025, 15:00 Uhr

i Bastian Althoff vom Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH erklärte im Detail, wie die Ortsdurchfahrt, die Fußgängerübergänge und das Gelände rund um den Bahnhof gestaltet werden. Eberhard Thomas Müller

Der Wiederaufbau nach der Flutkatstatrophe geht in Dernau weiter voran. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung widmeten sich die Ratsmitglieder besonders der künftigen Sportanlage.

Sportanlage, Parkflächen, Aufbau der bei der Ahrflut zerstörten Grundschule – in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Dernauer Gemeinderats im Bürgerhaus der Ortsgemeinde kamen viele Themen in den 30 Tagesordnungspunkten zur Abstimmung. Außerdem wurden weitere Schritte zur Umsetzung neuer Projekte besprochen, die schon bald ausgeführt werden sollen.







